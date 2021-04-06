Otomobiller çarpıştı, ölen kişinin yakınları kaza yerinde gözyaşı döktü

Kaza, saat 11.00 sıralarında, D-100 kara yolu Abant kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Emrah Durkan'ın kullandığı 81 DG 373 plakalı otomobil, kavşaktan dönen Sedat Gıvan yönetimindeki 14 AY 263 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada Sedat Gıvan'ın otomobilinde bulunan Mustafa Önder, yola fırladı.



Önder, kaza yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan Hasan Durkan ile sürücüler ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Mustafa Önder'in cansız bedeni, morga kaldırılırken, bölgeye gelen yakınları ise gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.