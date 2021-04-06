Pide fiyatları ne kadar, kaç TL? 2021 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu sorusu yanıt buldu!

On bir ayın sultanı mübarek ay için milyonlarca kişi geri sayıma geçerken pide fiyatları merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu senede sofralarımızdan eksik etmeyeceğimiz Ramazan pidesi fiyatı ile ilgili olarak pide fiyatları ne kadar, 2021 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar, kaç TL sorularına yanıt aranmaya başladı. Konuyla ilgili olarak İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonucunda pide fiyatları netlik kazandı. Böylelikle Ramazan pidesi fiyatı ne kadar sorusuna da yanıt verilmiş oldu.

Pide fiyatları yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte milyonlarca vatandaşın gündemine geliyor. Hem sahur hem de iftar sofralarının baş tacı olan ramazan pidesi ile ilgili olarak pide fiyatları ne kadar, 2021 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar sorusuna yanıt aranırken İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul pide fiyatları netlik kazandı. Ramazan pidesi fiyatı ebatı ve çeşitleri değişkenlik gösterirken lezzetin fiyatı da illere göre de farklılık gösteriyor.

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR OLDU? 2021 PİDE FİYATLARI

Ramazan öncesi vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen hem sahur hem de iftar sofralarında bulunan pide fiyatları oldu. Ramazan pidesi fiyatlarına göre; İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.