Bu yıl Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile Ramazan başlangıç tarihi!

Mübarek Kadir Gecesi'ni de içerisinde barındıran Ramazan ayı için geri sayım başladı. Oruç ibadetinin yerine getirileceği bu ay Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyor. Manevi güzelliklerle dolu olan, bolluk ve bereketin simgelendiği, duaların edildiği, ibadetlerin yerine getirildiği Ramazan ne zaman başlıyor sorusu, Diyanet tarafından yayımlanan takvim ile yanıt buldu. Bu bakımdan; ilk oruç ne zaman tutulacak, ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan başlangıç tarihi ve bilgiler!
Bu yıl Nisan ayı içerisinde idrak edilecek olan Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak.
RAMAZAN NE ZAMAN?
Bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs'ta sonlanacak. İlk oruç da 13 Nisan günü tutulmuş olacak.
RAMAZAN AYINDA ÖNEMLİ GÜNLER
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi