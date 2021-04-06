Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet ile Ramazan’da ilk oruç ne zaman tutulacak?

Müslüman aleminin kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirdikleri 2021 Ramazan ayına sayılı günler kala milyonlarca kişi bu mübarek ayın başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. İbadetlerini yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşayacak olan binlerce vatandaş Nisan ayının da gelmesiyle beraber geri sayıma başladı. Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor? Sorusu bu noktada gündeme taşındı. Ramazan bu sene bilindiği üzere Nisan ayında başlayacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl Nisan ayı içerisinde idrak edilecek olan mübarek Ramazan ayı içi geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; ramazan ne zaman sorusu yanıt bulurken bayram tarihleri de belli olmuştu.