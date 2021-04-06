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Giriş Tarihi: 6.4.2021 09:10

Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor? ile Ramazan’da ilk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet ile Ramazan’da ilk oruç ne zaman tutulacak?

On bir ayın sultanına geri sayım sürerken milyonlar “Ramazan ne zaman başlıyor?” sorusuna ilişkin yanıtı araştırıyor. Cennet kapılarının açıldığı, İslam âleminin huzurla dolup taştığı bu mübarek aya sayılı günler kala tarafından yayımlanan dini günler takvimi de vatandaşların gündemine geldi. yayımladığı takvimle beraber Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak? Sorularına ait yanıtı vermiş oldu.

Müslüman aleminin kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirdikleri 2021 Ramazan ayına sayılı günler kala milyonlarca kişi bu mübarek ayın başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. İbadetlerini yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşayacak olan binlerce vatandaş Nisan ayının da gelmesiyle beraber geri sayıma başladı. Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor? Sorusu bu noktada gündeme taşındı. Ramazan bu sene bilindiği üzere Nisan ayında başlayacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl Nisan ayı içerisinde idrak edilecek olan mübarek Ramazan ayı içi geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; ramazan ne zaman sorusu yanıt bulurken bayram tarihleri de belli olmuştu.

Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile Ramazan başlangıç tarihi!

RAMAZAN NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs'ta sonlanacak. İlk oruç da 13 Nisan günü tutulmuş olacak.

Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile Ramazan başlangıç tarihi!

RAMAZAN AYINDA ÖNEMLİ GÜNLER

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile Ramazan başlangıç tarihi!

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet ile Ramazan’da ilk oruç ne zaman tutulacak?
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