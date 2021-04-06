Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? 2021 Ramazan pidesi fiyatı!
Giriş Tarihi: 6.4.2021 12:24 Son Güncelleme: 6.4.2021 12:24

, kaç TL? 2021 !

Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? 2021 Ramazan pidesi fiyatı!

Mübarek Ramazan ayına hazırlıklar tüm hızıyla sürerken milyonların gündemine yerleşti. Yumurtalı, sade, susamlı ve susamsız olmak üzere çeşit çeşit pidelerin sofralarda bulunmasına kısa süre kalırken vatandaşlar , kaç TL sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen sene İstanbul ili için 350 gram sade pide fiyatı 3 lira olurken 400 gram çeşitli pide ise 4 liradan tüketicilere sunulmuştu. Hal böyle olunca yeni yıl pide fiyatları merak ediliyor. Buna göre; Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? 2021 Ramazan pidesi fiyatı!

Ramazan ayında iftar sofralarının olmazsa olması Ramazan pidesi fiyatı merak ediliyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu pide fiyatını belirlerken müminler Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt aramaya başladı. Unlu mamül satışı yapılan fırınlarda pideler için hazırlıklar sürerken merak vatandaşların ise gözü kulağı ikamet ettikleri ildeki pide fiyatlarına çevrildi. İşte 2021 ramazan pidesi fiyatları

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

Ramazan pidesi fiyatları oruç ibadetini gerçekleştirecek olan Müslümanların gündemine geliyor. Son olarak ilden ile değişiklik gösteren pide fiyatları belli oldu. Ramazan ayına günler kala yapılan açıklamaya göre, İstanbul için 365 gram sade pide fiyatı 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide fiyatı ise 5 liradan satılacak.

BU YIL RAMAZAN PİDESİ NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul'da bu yıl Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.

SADE PİDE 4 LİRA YUMURTALI VE SUSAMLI PİDE 5 LİRA

İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonunda bu yıl için Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan fiyat tarifesine göre İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.

İZMİR VE ANKARA PİDE FİYATLARI BEKLENİYOR!

Geçen yıl Ankara'da 275 gram pide 2.5 liradan İzmir'de ise 300 gram pide 3 liradan satılıyordu. Ankara ve İzmir için henüz fiyatlar netleşmedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? 2021 Ramazan pidesi fiyatı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA