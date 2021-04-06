Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? 2021 Ramazan pidesi fiyatı!

Ramazan ayında iftar sofralarının olmazsa olması Ramazan pidesi fiyatı merak ediliyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu pide fiyatını belirlerken müminler Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt aramaya başladı. Unlu mamül satışı yapılan fırınlarda pideler için hazırlıklar sürerken merak vatandaşların ise gözü kulağı ikamet ettikleri ildeki pide fiyatlarına çevrildi. İşte 2021 ramazan pidesi fiyatları
Ramazan pidesi fiyatları oruç ibadetini gerçekleştirecek olan Müslümanların gündemine geliyor. Son olarak ilden ile değişiklik gösteren pide fiyatları belli oldu. Ramazan ayına günler kala yapılan açıklamaya göre, İstanbul için 365 gram sade pide fiyatı 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide fiyatı ise 5 liradan satılacak.
İstanbul'da bu yıl Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.
İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonunda bu yıl için Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu.
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan fiyat tarifesine göre İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.
Geçen yıl Ankara'da 275 gram pide 2.5 liradan İzmir'de ise 300 gram pide 3 liradan satılıyordu. Ankara ve İzmir için henüz fiyatlar netleşmedi.