Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? 2021 Ramazan pidesi fiyatı!

Ramazan ayında iftar sofralarının olmazsa olması Ramazan pidesi fiyatı merak ediliyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu pide fiyatını belirlerken müminler Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt aramaya başladı. Unlu mamül satışı yapılan fırınlarda pideler için hazırlıklar sürerken merak vatandaşların ise gözü kulağı ikamet ettikleri ildeki pide fiyatlarına çevrildi. İşte 2021 ramazan pidesi fiyatları

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

Ramazan pidesi fiyatları oruç ibadetini gerçekleştirecek olan Müslümanların gündemine geliyor. Son olarak ilden ile değişiklik gösteren pide fiyatları belli oldu. Ramazan ayına günler kala yapılan açıklamaya göre, İstanbul için 365 gram sade pide fiyatı 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide fiyatı ise 5 liradan satılacak.