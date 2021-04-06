Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa'ya 38 atama yaptı

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda yapılan ve korona virüs dolayısıyla katılımcı alınmayan kura çekilişinde, Şanlıurfa'ya da 38 atama yapıldı. Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde görev almak üzere 5 uzman tabip, 1 uzman diş tabibi, 1 tabip, 20 diş tabibi ve 11 eczacı atandı.

Şanlıurfa'ya yapılan atamada Uzman Tabip Mehmet Özdemir (Ortopedi ve Travmatoloji) ve Uzman Tabip Sinan Doğantürk (Kadın Hastalıkları ve Doğum) Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (Eyyübiye), Uzman Tabip Murat Yıldızhan (Radyoloji) ile Uzman Tabip İclal Hocanlı ise (Göğüs Hastalıkları) Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev alacak. Ayrıca diğer uzman tabiplerden Diş Tabibi Ahmet Akay (Endodonti) Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve Uzman Tabip Ahmet Hamdi Peltek de (Aile Hekimliği) Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapacak 38 kişinin Şanlıurfa'ya atanması vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı