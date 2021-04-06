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Giriş Tarihi: 6.4.2021 11:12

Sahte profillerle dolandırdılar! Sosyal medya vurguncularına operasyon

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sahte profillerle dolandırdılar! Sosyal medya vurguncularına operasyon

’da sosyal medya üzerinden kurdukları sahte sayfalarla ve bağlantılarla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Polisleri’nce yürütülen çalışmalarda çeşitli bankaların ismini ve logosunu kullanarak ağlarına düşürdükleri kişilerin banka hesaplarını boşaltan 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, sosyal medyada bazı bankaların isimini ve logosunu kullanarak sahte profiller oluşturan ve bu profiller üzerinden ağlarına düşürdükleri kişilere zararlı linkler göndererek banka hesaplarını boşalttığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. "Oltacılık" olarak bilinen dolandırma yönetimiyle vurgun yaptığı belirlenen 9 şüpheli, 6 Nisan Salı günü adreslerine düzenenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL VERİ BULUNDU

Şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde gerçekleştirilen arama çalışmalarında çok sayıda dijital materyal ve dolandırıcılık işleminde kullanıldığı tespit edilen birçok sosyal medya profili de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Siber Masa'daki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Sahte profillerle dolandırdılar! Sosyal medya vurguncularına operasyon
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