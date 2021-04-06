Sahte profillerle dolandırdılar! Sosyal medya vurguncularına operasyon

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, sosyal medyada bazı bankaların isimini ve logosunu kullanarak sahte profiller oluşturan ve bu profiller üzerinden ağlarına düşürdükleri kişilere zararlı linkler göndererek banka hesaplarını boşalttığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. "Oltacılık" olarak bilinen dolandırma yönetimiyle vurgun yaptığı belirlenen 9 şüpheli, 6 Nisan Salı günü adreslerine düzenenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL VERİ BULUNDU



Şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde gerçekleştirilen arama çalışmalarında çok sayıda dijital materyal ve dolandırıcılık işleminde kullanıldığı tespit edilen birçok sosyal medya profili de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Siber Masa'daki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.