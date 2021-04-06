Sanayiden GTÜ'ye laboratuvar

Sanayi ve üniversite işbirliği kapsamında, Gebze Teknik Üniversitesi'ne yüzde yüz hibe ile laboratuvar kurulacak.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile bir Kale Grubu şirketi olan ve ülkemizin fabrika baca gazındaki atık ısının kullanılması ile ısıtılan ilk modern serasını işleten Mavruz Tarım arasında Ar-Ge odaklı iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde yüzde yüz hibe destek ile Element Analiz Laboratuvarı kurulacak. Laboratuvar GTÜ'yü mineral analizlerinde referans merkezi yapacak.

AR-GE ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRACAK

Tümüyle bitki, gıda, toprak, gübre ve besin çözeltisi numunelerinin analizine yönelik çalışmaların yürütüleceği Element Analiz Laboratuvarı ile verimlilik, sürdürülebilirlik ve insan sağlığı odaklı bitki besleme (gübre) ve fonksiyonel gıdalar ile ilgili Ar-Ge çalışmaları daha da hız kazanacak. Çanakkale Seramik Çan yerleşkesinde düzenlenen 10 yıllık iş birliği protokolü imza törenine, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Işıl Kurnaz, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış Kutman ve Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Damla Arısan, Kale Grubu Başkanı ve CEO'su ve aynı zamanda Mavruz Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay katıldı.

TÜRKİYE'NİN İLK MODERN SERASI OLACAK

İmzalanan protokol kapsamında, Mavruz Tarım tarafından kurulmuş olan ve Türkiye'nin fabrika baca atığındaki ısıdan yararlanılarak ısıtılan ilk modern serası olma özelliğini taşıyan, 40 dönümü aşkın büyüklükteki topraksız domates serasında sürdürülebilirlik, verimlilik ve kalite odaklı, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat hedefleri ile uyumlu Ar-Ge çalışmaları yürütülecek. Besin içeriği zenginleştirilmiş, gıda güvenliği tescillenmiş, fonksiyonel ve biyogüçlendirilmiş domateslerin ve katma değerli domates ürünlerinin çevre dostu ve innovatif yöntemler ile geliştirilmesi için üniversite ve sanayi iş birliği yapacak.

LABORATUVAR, GTÜ'YÜ REFERANS MERKEZİ HALİNE GETİRECEK

Mavruz Tarım'ın bu kapsamda yapacağı yüzde yüz hibe destek ile, GTÜ kampüsünde Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde tümüyle bitki, gıda, toprak, gübre ve besin çözeltisi numunelerinin analizine yönelik bir Element Analiz Laboratuvarı kurulacak. Kurulumunun 2021'in ilk yarısında tamamlanması planlanan bu Element Analiz Laboratuvarı'na Kale Grubu'nun kurucu ve onursal başkanı olan Dr. İbrahim Bodur'un adı verilecek. Söz konusu altyapının üniversiteye kazandırılması ile Biyoteknoloji Enstitüsü tarım ve gıda ile ilgili mineral analizlerinde bir referans merkez haline gelecek.