Şanlıurfa’da bir evde yangın: 1 ölü!

Edinilen bilgilere göre yangın, Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre 7 katlı bir binanın 6'ıncı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve emniyet ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen Gülsüm A.(26) ve Ali A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan anne Gülsüm A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan 3 yaşındaki çocuğun ise tedavisinin hastanede sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.