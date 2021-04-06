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Giriş Tarihi: 6.4.2021 13:37

’da bir evde yangın: 1 ölü!

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da bir evde yangın: 1 ölü!

’nın Karaköprü ilçesinde çıkan yangında 1 kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre yangın, Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre 7 katlı bir binanın 6'ıncı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve emniyet ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen Gülsüm A.(26) ve Ali A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan anne Gülsüm A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan 3 yaşındaki çocuğun ise tedavisinin hastanede sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da bir evde yangın: 1 ölü!
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