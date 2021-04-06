Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 8 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Üçkuyu Mahallesi'ndeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Drone destekli operasyonda, ev ve eklentileriyle yakındaki arazilerde yapılan aramalarda, toprağa gömülü 4 uzun namlulu tüfek, 1 otomatik av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 13 şarjör, 451 mermi ve silahlara ait parça ele geçirildi.

Olayda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolleri sonrası ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.Olayla İlgili soruşturma sürüyor.