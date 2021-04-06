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Giriş Tarihi: 6.4.2021 13:36

'da trafik kazası

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da trafik kazası

’nın ilçesinde meydana gelen kazada Yaylak Mahalle Muhtarı Gaffari Acıoğlu, ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova- Yaylak yolunda meydan gelen kazada seyir halinde Gaffari Acıoğlu'nun yönetimindeki otomobil yol üzerinde bulunan taşa çarptı.

Otomobil, taşa çarpmanın etkisiyle şarampole doğru takla attı. Kazada sürücü Gaffari Acıoğlu ağır yaralandı. Olay yerindeki diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olan Acıoğlu'na, ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri daha sonra Bozova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Acıoğlu'nun Bozova'ya bağlı Yaylak Mahallesinin muhtarı olduğu öğrenildi.

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Şanlıurfa'da trafik kazası
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