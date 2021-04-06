Seranın çatısından düşen genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir seranın çatısına çıkan 19 yaşındaki Adem Kunt çalışırken dengesini kaybederek yere düşme sonucunda ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci, ALKÜ Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan Kunt doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak yaşamını kaybetti.

Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından Kunt'un cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili olarak jandarmanın soruşturma başlattığı bildirildi.