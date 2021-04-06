Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Seranın çatısından düşen genç hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 6.4.2021 16:05

Seranın çatısından düşen genç hayatını kaybetti

MEHMET AL
Seranın çatısından düşen genç hayatını kaybetti

'nın İlçesindeki bir seranın çatısında çalışan 19 yaşındaki genç dengesini kaybederek düşmesi sonucunda ağır yaralandı. Genç kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir seranın çatısına çıkan 19 yaşındaki Adem Kunt çalışırken dengesini kaybederek yere düşme sonucunda ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci, ALKÜ Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan Kunt doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak yaşamını kaybetti.

Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından Kunt'un cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili olarak jandarmanın soruşturma başlattığı bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Seranın çatısından düşen genç hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA