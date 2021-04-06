Güllü Yılmaz'ı diri diri yakmıştı! Can Yılmaz'ın cezası belli oldu

Diyarbakır ilçesini Ergani'de geçen yıl tartıştığı eşinin üzerine benzin dökerek çakmakla tutuşturup öldüren Can Yılmaz'ın (33) yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.
Tutuklu sanık, üç çocuk annesi eşi Güllü'nün (32) çalıştığı işyerine ait servis aracının şoför koltuğunun yanına oturduğu için kendisinin de kıskançlık krizine girdiğini belirterek, "Olay günü çocuklarıma para verip ekmek almaya yolladım. Sonra kıskançlık krizine girdim ve tartıştık. Eşim de 'Benden ne istiyorsun, yeter kendimi arabanın önüne atacağım' diyerek cinnet getirdi. Bende madem ölmek istiyorsun birlikte ölelim dedim ve benzin bidonunu getirip evin ortasına döktüm. Eşimin üzerine sıçradı. Elimde çakmak varken nasıl alev aldı hatırlamıyorum. Güllü aşağı indi ve yoldan geçen mahalle sakinleri onu söndürmeye çalışıyordu. Pişmanım" dedi.
BABAM ANNEMİ DİRİ DİRİ YAKTI
Olayda annesini söndürmeye çalışırken kolundan yaralanan mağdur Dilek Yılmaz da; "Babam anneme 'Servis aracının ön koltuğuna neden oturdun' diyerek baskı yaptı. Birkaç kez tokatlayıp yumrukladı. Babam banyoya giderek benzin bidonunun kapağını açıp önce annemin sonra da benim üzerime döktü. Elinde çakmak vardı, annem çakmağı elinden almaya çalışıyordu. Babam çakmağı ateşleyince annem alev topuna döndü. Alevlerin etkisiyle benim de kolum yandı. Söndürmek için banyoya gittim ve geri döndüğümde annemi odada göremedim. Dumandan etkilenmemek için balkona çıkıp aşağı baktığımda annem sokağın ortasında her tarafı yanmış halde hareketsiz yatıyordu. Yoldan geçen vatandaşların annemi söndürmeye çalıştıklarını görünce annemin pencereden atladığını anladım" dedi.
BENİ KOCAM YAKTI ÇOÇUKLARIM SİZE EMANET
Talihsiz kadının öldürülmeden kısa süre önce kocasından gördüğü şiddete dayanamayıp Kadın Sığınma Evine yerleştiği, ancak Can Yılmaz'ın eşini ikna ederek sığınma evinden çıkardığı ve son tartışmada yakarak öldürüldüğü öğrenildi. Polislerin olay yerine gittiklerinde bilinci henüz açık olan Güllü'nün polislere son sözünün, "Beni kocam yaktı, üzerime benzin döktü. Çocuklarım size emanet" dediği bildirildi. Güllü Yılmaz'ın vücudunun alev almasıyla kendini kurtarabilmek için pencereden attığı, otopsi raporuna göre vücudunun yüzde 60'ında 2'inci ve 3'üncü derece oluşan yanıklara bağlı öldüğü kaydedildi.
Can Yılmaz'ın, 12 yaşındaki kızını da dirsek, omuz, göğüs ve kalçasından yaktığı belirtildi.
AĞIR MÜEBBET HAPİS VERİLDİ HİÇBİR İNDİRİM YOK
Mahkeme sanığı, "Resmi nikâhlı eşini canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Mahkeme sanığın olay öncesi ve sonrasındaki hal ve tavırları, eşini yakarak öldürmesi nedeniyle hakkında iyi hal indirimi uygulanmasına da yer olmadığına hükmetti. Mahkeme sanığı kızını da yakarak yaraladığı için 9 ay hapisle cezalandırdı. Davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da müdahil olarak katıldı.