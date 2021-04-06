Güllü Yılmaz'ı diri diri yakmıştı! Can Yılmaz'ın cezası belli oldu

BENİ KOCAM YAKTI ÇOÇUKLARIM SİZE EMANET

Talihsiz kadının öldürülmeden kısa süre önce kocasından gördüğü şiddete dayanamayıp Kadın Sığınma Evine yerleştiği, ancak Can Yılmaz'ın eşini ikna ederek sığınma evinden çıkardığı ve son tartışmada yakarak öldürüldüğü öğrenildi. Polislerin olay yerine gittiklerinde bilinci henüz açık olan Güllü'nün polislere son sözünün, "Beni kocam yaktı, üzerime benzin döktü. Çocuklarım size emanet" dediği bildirildi. Güllü Yılmaz'ın vücudunun alev almasıyla kendini kurtarabilmek için pencereden attığı, otopsi raporuna göre vücudunun yüzde 60'ında 2'inci ve 3'üncü derece oluşan yanıklara bağlı öldüğü kaydedildi.

Can Yılmaz'ın, 12 yaşındaki kızını da dirsek, omuz, göğüs ve kalçasından yaktığı belirtildi.

AĞIR MÜEBBET HAPİS VERİLDİ HİÇBİR İNDİRİM YOK

Mahkeme sanığı, "Resmi nikâhlı eşini canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Mahkeme sanığın olay öncesi ve sonrasındaki hal ve tavırları, eşini yakarak öldürmesi nedeniyle hakkında iyi hal indirimi uygulanmasına da yer olmadığına hükmetti. Mahkeme sanığı kızını da yakarak yaraladığı için 9 ay hapisle cezalandırdı. Davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da müdahil olarak katıldı.





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