Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sokakta kendisine saldıranların fırlattığı bıçak kafasına saplandı
Giriş Tarihi: 6.4.2021 22:34 Son Güncelleme: 6.4.2021 22:35

Sokakta kendisine saldıranların fırlattığı bıçak kafasına saplandı

Sokakta kendisine saldıranların fırlattığı bıçak kafasına saplandı

'da korkunç bir olay meydana geldi. Sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Ersin A.’nın (17) başına fırlatılan bıçak saplandı. Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Samsun'daki korkunç olay, saat 16.00 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta duran Ersin A., kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişinin saldırısına uğradı.

EKMEK BIÇAĞI KAFASINA SAPLANDI

Bu sırada fırlatılan ekmek bıçağı, Ersin A.'nın başına saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Ersin A.'yı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sokakta kendisine saldıranların fırlattığı bıçak kafasına saplandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA