Sokakta kendisine saldıranların fırlattığı bıçak kafasına saplandı

Samsun'daki korkunç olay, saat 16.00 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta duran Ersin A., kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişinin saldırısına uğradı.
EKMEK BIÇAĞI KAFASINA SAPLANDI
Bu sırada fırlatılan ekmek bıçağı, Ersin A.'nın başına saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Ersin A.'yı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.