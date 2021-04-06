Son dakika: Cami inşaatında bulundu, işçiler panikle kaçtı! 80 santimetrelik havan mermisi şoke etti!

"ARKADAŞLARIN DİKKATİ SAYESİNDE FARK EDİLMİŞ"



Yaşanan olaya ilişkin konuşan Dursun Ali Yıldız, "Cami inşaatına yaklaşık bir ay önce başlandı. Bizler de olayı bugün duyduk. İnşaatta çalışan arkadaşların dikkati sayesinde havan mermisi fark edilmiş. Durum polis ekiplerine bildirilmiş. Polis memurlarımızda güvenlik önlemlerini alıp, incelemelerini yaptıktan sonra havan mermisini götürmüşler. Merminin kaç yıllık olduğuna dair net bir bilgi sahibi değiliz" diye konuştu.

Ümraniye'de cami inşaatında ‘havan topu mermisi’ paniği | Video