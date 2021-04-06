Son dakika: "Elinde uygunsuz fotoğraflarım vardı, kocama söyledim" Yasak aşk cinayetinde şok detaylar!

Gaziantep'te, H. ve A.Ö. isimli kardeşler, kaybolduktan 3 gün sonra cesedi bulunan kepçe operatörü M.O'yu öldürdükleri iddiasıyla tutuklanmıştı. Zanlı kardeşlerin, yasak aşk nedeniyle M.O.'nun başını taşla ezdikleri, ölünceye kadar da başında bekledikleri ortaya çıktı.
UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER NEDENİYLE İLİŞKİYE DEVAM ETMİŞ
M.O.'nun ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, sanıklardan S.Ö.'nün köy yolunun yapılması sırasında kepçe operatörü olarak çalışırken tanışıp yasak aşk yaşadığı söylendi.
İddianamede, M.O'dan ailesinin tepkisi üzerine kurtulmak istediği ancak M.O'da bulunan uygunsuz fotoğrafları nedeniyle görüşmeye devam etmek zorunda kaldığı ifade edildi.
KURTULMAK İÇİN EŞİNDEN YARDIM İSTEDİ
S.Ö.'nün, kurtulmak için durumu eşi A.Ö.'ye anlattığı, A.Ö. ve kardeşi H.Ö.'nün de M.O'yu acımasızca katlettiği vurgulandı.
Eşiyle ilişki yaşayan adamın başını taşla ezip, ölmesini beklemiş | Video