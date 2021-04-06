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Giriş Tarihi: 6.4.2021 09:10 Son Güncelleme: 6.4.2021 09:27

Son dakika: "Elinde uygunsuz fotoğraflarım vardı, kocama söyledim" Yasak aşk cinayetinde şok detaylar!

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Son dakika: Elinde uygunsuz fotoğraflarım vardı, kocama söyledim Yasak aşk cinayetinde şok detaylar!

'te M.O. isimli kepçe operatörü kaybolduktan sonra ölü bulunmuş ve M.O.'nun ölümüne ilişkin sürdürülen operasyonda 2 kişi tutuklanmıştı. Kan donduran cinayetin yasak aşk nedeniyle işlendiği iddia edilirken, olaya ilişkin şok detaylar ortaya çıktı. Sanıklardan S.Ö., M.O. ile ilişkisini sonlandırmak istediğini ancak M.O.'nun elinde bulunan uygunsuz fotoğrafları nedeniyle ondan kurtulamadığını, bunun üzerine eşinden yardım istediğini ifade etti.

Gaziantep'te, H. ve A.Ö. isimli kardeşler, kaybolduktan 3 gün sonra cesedi bulunan kepçe operatörü M.O'yu öldürdükleri iddiasıyla tutuklanmıştı. Zanlı kardeşlerin, yasak aşk nedeniyle M.O.'nun başını taşla ezdikleri, ölünceye kadar da başında bekledikleri ortaya çıktı.

UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER NEDENİYLE İLİŞKİYE DEVAM ETMİŞ

M.O.'nun ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, sanıklardan S.Ö.'nün köy yolunun yapılması sırasında kepçe operatörü olarak çalışırken tanışıp yasak aşk yaşadığı söylendi.

İddianamede, M.O'dan ailesinin tepkisi üzerine kurtulmak istediği ancak M.O'da bulunan uygunsuz fotoğrafları nedeniyle görüşmeye devam etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

KURTULMAK İÇİN EŞİNDEN YARDIM İSTEDİ

S.Ö.'nün, kurtulmak için durumu eşi A.Ö.'ye anlattığı, A.Ö. ve kardeşi H.Ö.'nün de M.O'yu acımasızca katlettiği vurgulandı.

Eşiyle ilişki yaşayan adamın başını taşla ezip, ölmesini beklemiş | Video

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Son dakika: "Elinde uygunsuz fotoğraflarım vardı, kocama söyledim" Yasak aşk cinayetinde şok detaylar!
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