Son dakika: "Elinde uygunsuz fotoğraflarım vardı, kocama söyledim" Yasak aşk cinayetinde şok detaylar!

Gaziantep'te, H. ve A.Ö. isimli kardeşler, kaybolduktan 3 gün sonra cesedi bulunan kepçe operatörü M.O'yu öldürdükleri iddiasıyla tutuklanmıştı. Zanlı kardeşlerin, yasak aşk nedeniyle M.O.'nun başını taşla ezdikleri, ölünceye kadar da başında bekledikleri ortaya çıktı.