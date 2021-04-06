Son dakika: Gittiği güzellik merkezinde kâbusu yaşadı! Şikayetini geri çekmesi için bakın ne teklif ettiler...

Dermatolog tarafından sürmesi için pomat verilip, "Birkaç güne kadar geçer" denilerek gönderilen Bilir, 3 günün sonunda ağrılara dayanamayarak Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan kontrolde Bilir'in bacağında 1'inci derece yanıklar oluştuğu belirlendi. Bilir, hastaneden aldığı raporla Alsancak Polis Merkezi'ne gidip, şikayetçi oldu. Bilir, savcılığa da dilekçe vereceğini söyledi.