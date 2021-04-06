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Giriş Tarihi: 7.4.2021 04:13 Son Güncelleme: 7.4.2021 04:13

Son Dakika Haberi - İzmir açıklarında korkutan deprem! ve ’de de hissedildi!

Son Dakika Haberi - İzmir açıklarında korkutan deprem! Manisa ve Balıkesir’de de hissedildi!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan listesi verilerine göre açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Midlli Adası kıyılarına oldukça yakın bir bölgede meydana gelen sarsıntılar Türkiye’de İzmir ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi Karaburun açıklarında saat 22.59'da 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 9.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir, Manisa ve Balıkesir illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Son dakika deprem haberinin detayları…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: EGE'DE 3.7 ŞİDDETİNDE DEPREM!

İzmir ve Manisa'da da hissedilen son dakika Ege Denizi deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD VERİLERİ

DEPREMİN DETAYLARI



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Son Dakika Haberi - İzmir açıklarında korkutan deprem! Manisa ve Balıkesir’de de hissedildi!
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