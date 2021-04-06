Son dakika haberi: Müge Anlı'da korkunç iddialar! Fadime Arslan'a ne oldu? Dayak görüntüleri ortaya çıkmıştı

Selendi ilçesi merkezine 25 kilometre mesafedeki kırsal Rahmanlar Mahallesi'nde, oğlu İdris Arslan ve ailesiyle yaşayan 9 çocuk, 25 torun sahibi Fadime Arslan, 11 Mart'ta yaşamını yitirdi. Son 6 aydır yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olduğu, yürüme ve görme güçlüğü gibi sorunları bulunduğu öğrenilen Arslan, Rahmanlar Mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Arslan'ın ölümünün ardından torunun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı kadının, gelini tarafından defalarca dövüldüğü görülüyor. Fadime Arslan'ı yıkayan kadının talihsiz kadının vücudunda morluklardan şüphelendiği de dile getirildi.
Olaya şahit olan Fadime Arslan'ın gelini Fidan da kendisinin de şiddet gördüğünü söyledi. 2 yıldır evin gelini olduğunu söyleyen Fidan Arslan, çocuğuyla tehdit edildiğini, kendisini ispat etmek için görüntülerini çektiğini belirtti.
'KENDİMİ TUTAMAYIP, KÖTÜ MUAMELEDE BULUNDUĞUM OLDU'
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından jandarma Fadime Arslan'ıı gözaltına aldı. F.A., ifadesinde, 40 yıldır kayınvalidesine kendisinin baktığını belirtip,
"Altına kaçırıyor. Bana hakaretler ediyordu. Sinir hastasıyım. Kendimi tutamayıp, kötü muamelede bulunduğum oldu. Gelinim kumpas kurup, bu görüntüleri çekmiş" dedi.
F.A., ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili Selendi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, 3 Nisan'da saat 08.00 sıralarında mezarı açılan Arslan'ın cesedi, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
9 çocuk 25 torun sahibi olan Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü Müge Anlı programına konu oldu. Vefatından birkaç hafta sonra çıkan görüntülerde yaşlı kadının kendisiyle aynı adı taşıyan gelini tarafından şiddet görmesi "cinayet" şüphelerine neden oldu. Fadime Arslan'ın çocukları ve torunları Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
Fadime Arslan'a ne oldu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Müge Anlı'da cevap arayan soruların yanıtları...
FADİME ARSLAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
88 yaşındaki Fadime Arslan'ın ölümü üzerine çocukları canlı yayına katıldı.
9 çocuk sahibi Fadime Arslan'ın ölümündeki şüpheler üzerine Fadime Arslan'ın çocukları, yaşlı kadına bakan gelinden şikayetçi oldu.