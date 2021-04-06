Son dakika haberi: Müge Anlı'da korkunç iddialar! Fadime Arslan'a ne oldu? Dayak görüntüleri ortaya çıkmıştı

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Giriş Tarihi: 7.4.2021 09:23 Son Güncelleme: 7.4.2021 09:25

haberi: 'da korkunç iddialar! 'a ne oldu? Dayak görüntüleri ortaya çıkmıştı

Son dakika: Müge Anlı'da şok iddialar! Fadime Arslan'a ne oldu?

haberi: 9 çocuk 25 torun sahibi olan 88 yaşındaki 'ın şüpheli ölümü, 'nin reyting rekortmeni programı 'da ele alındı. Vefatından birkaç hafta sonra çıkan görüntülerde yaşlı kadının aynı adı taşıyan gelini tarafından şiddet görmesi "cinayet" şüphelerine neden oldu. Fadime Arslan'ın çocukları ve torunları Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. İşte korkunç olayın ayrıntıları...

Selendi ilçesi merkezine 25 kilometre mesafedeki kırsal Rahmanlar Mahallesi'nde, oğlu İdris Arslan ve ailesiyle yaşayan 9 çocuk, 25 torun sahibi , 11 Mart'ta yaşamını yitirdi. Son 6 aydır yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olduğu, yürüme ve görme güçlüğü gibi sorunları bulunduğu öğrenilen Arslan, Rahmanlar Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Son dakika: Müge Anlı'da şok iddialar! Fadime Arslan'a ne oldu?

Arslan'ın ölümünün ardından torunun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı kadının, gelini tarafından defalarca dövüldüğü görülüyor. 'ı yıkayan kadının talihsiz kadının vücudunda morluklardan şüphelendiği de dile getirildi.

Son dakika: Müge Anlı'da şok iddialar! Fadime Arslan'a ne oldu?

Olaya şahit olan 'ın gelini Fidan da kendisinin de şiddet gördüğünü söyledi. 2 yıldır evin gelini olduğunu söyleyen Fidan Arslan, çocuğuyla tehdit edildiğini, kendisini ispat etmek için görüntülerini çektiğini belirtti.

Son dakika: Müge Anlı'da şok iddialar! Fadime Arslan'a ne oldu?

'KENDİMİ TUTAMAYIP, KÖTÜ MUAMELEDE BULUNDUĞUM OLDU'

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından jandarma 'ıı gözaltına aldı. F.A., ifadesinde, 40 yıldır kayınvalidesine kendisinin baktığını belirtip,

Son dakika: Müge Anlı'da şok iddialar! Fadime Arslan'a ne oldu?

"Altına kaçırıyor. Bana hakaretler ediyordu. Sinir hastasıyım. Kendimi tutamayıp, kötü muamelede bulunduğum oldu. Gelinim kumpas kurup, bu görüntüleri çekmiş" dedi.

Son dakika: Müge Anlı'da şok iddialar! Fadime Arslan'a ne oldu?

F.A., ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili Selendi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Müge Anlı'da şok iddialar! Fadime Arslan'a ne oldu?

Soruşturma kapsamında, 3 Nisan'da saat 08.00 sıralarında mezarı açılan Arslan'ın cesedi, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Son dakika: Müge Anlı'da şok iddialar! Fadime Arslan'a ne oldu?

9 çocuk 25 torun sahibi olan 'ın şüpheli ölümü programına konu oldu. Vefatından birkaç hafta sonra çıkan görüntülerde yaşlı kadının kendisiyle aynı adı taşıyan gelini tarafından şiddet görmesi "cinayet" şüphelerine neden oldu. Fadime Arslan'ın çocukları ve torunları Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Son dakika: Müge Anlı'da şok iddialar! Fadime Arslan'a ne oldu?

'a ne oldu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Müge Anlı'da cevap arayan soruların yanıtları...

Son dakika: Müge Anlı'da şok iddialar! Fadime Arslan'a ne oldu?

FADİME ARSLAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

88 yaşındaki 'ın ölümü üzerine çocukları canlı yayına katıldı.

Son dakika: Müge Anlı'da şok iddialar! Fadime Arslan'a ne oldu?

9 çocuk sahibi 'ın ölümündeki şüpheler üzerine Fadime Arslan'ın çocukları, yaşlı kadına bakan gelinden şikayetçi oldu.

Son dakika: Müge Anlı'da şok iddialar! Fadime Arslan'a ne oldu?
Son dakika: Müge Anlı'da şok iddialar! Fadime Arslan'a ne oldu?
Son dakika: Müge Anlı'da şok iddialar! Fadime Arslan'a ne oldu?
Son dakika: Müge Anlı'da şok iddialar! Fadime Arslan'a ne oldu?
Son dakika: Müge Anlı'da şok iddialar! Fadime Arslan'a ne oldu?
Son dakika: Müge Anlı'da şok iddialar! Fadime Arslan'a ne oldu?
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Son dakika haberi: Müge Anlı'da korkunç iddialar! Fadime Arslan'a ne oldu? Dayak görüntüleri ortaya çıkmıştı
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