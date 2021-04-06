SON DAKİKA HABERİ: Otobüste koronavirüs paniği! Yolcu pozitif çıktı! 18 kişi...



Yolcularla birlikte tedbir amaçlı karantinaya alınan otobüs şoförü Orhan Aydın şunları söyledi: "Bir yolcumuz biletini alıyor, biletini aldıktan sonra sistem buna onay veriyor. Bu yolcumuz öğleden sonrada gidiyor test yaptırıyor. Testi pozitif çıkıyor ; ama sisteme sabah düşüyor. Şimdide yolda çevirmede yapılan kontrolde otobüste pozitif hasta çıkıyor. Otobüste bulunan herkes karantinaya alındı.