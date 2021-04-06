Son dakika: İstanbul'da yolcu otobüsü ile kamyon birbirine girdi!

KAMYON SÜRÜCÜSÜ KAZA ANINI ANLATTI



Kazaya karışan hafriyat kamyonunun sürücüsü Telat Tunç, "Dönüş yapacaktım. Mesafe de çoktu. Ben dönüş yaptım. Kaç metre mesafe varken o geldi hiç durmadı. Artık uyudu mu ne yaptı bilmiyorum. Geldi vurdu. Allah'tan otobüste yolcu yoktu. Yaralı da yoktu. Sadece maddi hasar oluştu" dedi.