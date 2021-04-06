Son dakika: Müge Anlı'da şok iddialar! Fadime Arslan'a ne oldu?

9 çocuk 25 torun sahibi olan Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü Müge Anlı programına konu oldu. Vefatından birkaç hafta sonra çıkan görüntülerde yaşlı kadının kendisiyle aynı adı taşıyan gelini tarafından şiddet görmesi "cinayet" şüphelerine neden oldu. Fadime Arslan'ın çocukları ve torunları Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.