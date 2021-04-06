SON DAKİKA! Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme! Hamile eşini kayalıklardan itip öldürmüştü...

Davanın iddianamesinde Hakan Aysal'ın, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'a bedelin ödeneceği kişi kendisi olacak şekilde 400 bin lira teminat bedeli bulunan ferdi kaza sigortası yaptırdığı, bu parayı alabilmek için Semra Aysal'ı çevrenin tenha olmasını bekledikten sonra kayalıklardan aşağı ittiği öne sürüldü.