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Giriş Tarihi: 6.4.2021 10:54 Son Güncelleme: 6.4.2021 11:11

Son dakika: Uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti! 'da kıskançlık dehşeti...

DHA
Son dakika: Uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti! Tayvan'da kıskançlık dehşeti...

Tüm dünya 'da yaşanan bu korkunç olayı konuşuyor. Son dakika haberine göre, sevgilisi tarafından aldatılan ve kıskançlık krizine giren 40 yaşındaki Phung isimli kadın, sevgilisi uyurken onun cinsel organını kesti. Gözü dönmüş kadın, daha sonra sevgilisinin cinsel organını tuvalete attı. Acı içinde uyanan adam, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Tayvan'ın Changhua bölgesindeki Xihu kasabasında kıskanç kadın, sevgilisinin uyuduğu sırada cinsel organını kesti. Soyadı Huang olarak belirlenen 52 yaşındaki kişinin yemek yedikten sonra uykuya daldığı daha sonra şiddetli bir acı ile uyandığı ifade edildi.

Yerel medya,Huang'ın uyandığında cinsel organının bir kısmının koptuğunu farkettiğini aktardı. Phung isimli 40 yaşındaki kadının sevgilisinin cinsel organını mutfak makasıyla kestiği ve kopan parçayı tuvalete attığı kaydedildi.

Olayın ardından Phung'un polise teslim olduğu ve suçunu itiraf ettiği ifade edildi. Hastaneye kaldırılan Huang'un ameliyata alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti! Tayvan'da kıskançlık dehşeti...
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