Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online 6 Nisan bugün Süper Loto sonuçları bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 6 Nisan 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları ile birazdan sona erecek. Milli Piyango Online tarafından salı, perşembe ve pazar olmak üzere, haftada üç gün gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 6 Nisan MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 6 NİSAN MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

6 Nisan Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapılacak ve ardından Süper Loto sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 13 milyon TL devretmişti.

Süper Loto sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;