Takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı

Kocaeli Gölcük ilçesi D-130 Karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Değirmendere'den İzmit istikametine gitmekte olan Mehmet Akif A. idaresindeki araç, iddialara göre yolda hızla seyir halinde ilerlerken, bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve yol kenarında bulunan kaldırıma çarptı. Ardından da hemen önünde seyir halinde olan Adam A. idaresindeki minibüse çarparak takla attı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER



Çevrede kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Bu esnada ters dönen araçta bulunan sürücü Mehmet Akif A, ile arkadaşları Yavuz Selim S, Batuhan Y, Cantürk K ve Oğuzhan Y çevredekilerin yardımıyla çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları alarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza yapan araç kurtarıcı ile otoparka çekildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.