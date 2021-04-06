Tartıştığı kayınpederini öldürdü

Konya Ereğli'de yaşayan Tolga Kaya, tartıştığı kayınpederini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre Kaya, bir süredir aralarında husumet bulunan kayınpederi Ramazan Başarı ile cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kaya, kayınpederini yanında taşıdığı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki Başarı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, katil zanlısı damadı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.