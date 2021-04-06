Telefon hırsızına ‘yıldırım’ müdahale

İstanbul Fatih'te birçok bölgede kontrol noktaları oluşturan Güven Timleri, hareketlerinden şüphelendiği yabancı uyruklu bir kişiyi takibe aldı. Şüphelinin, tramvay durağında bekleyen bir yolcunun cebinden telefon çaldığını fark eden polis, yıldırım tepkiyle K.A.A. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Devam eden çalışmalar kapsamında da önceden "yankesicilik" suçu işlediği tespit edilen H.Z. isimli bir şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Polisleri, Fatih'te yürüttüğü çalışmalar kapsamında; hareketlerinden şüphelendiği yabancı uyruklu K.A.A. isimli bir kişiyi takibe aldı. Şüphelinin, tramvay durağında bekleyen M.S.S. isimli bir kişinin cebinden telefonunu çaldığını tespit eden Güven Timleri, yıldırım tepkiyle K.A.A.'yı enseleyerek gözaltına aldı.

Polis, çalışmaların devamında da hareketlerinden şüphelendiği H.Z. isimli bir kişi durdurarak kimlik kontrolü ve üst araması gerçekleştirdi. H.Z. hakkında geriye dönük çalışma incelemelerde bulunan Güven Timleri, şüphelinin Fatih'te meydana gelen "yankesicilik" olayının faili olduğunu tespit etti. Şüpheli H.Z. gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER



Gözaltına alınan yabancı uyruklu H.Z. ve K.A.A. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Nisan Salı günü adliyeye sevk edildi.