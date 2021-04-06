Trabzon'da korona mevlidi: 15 kişi koronaya yakalandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Mart- 2 Nisan tarihli koronavirüs risk haritasına göre,Yüksek riskli iller arasında bulunan Trabzon'da her 100 bin kişide 278,24 olan vaka sayısı 353,49'a yükseldi. Geçtiğimiz hafta Pelitli Mahallesi'ndeki bir evde vefat eden bir kişi için 3 gün art arda mevlit okutuldu. Mevlide katılan 15 kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri, mevlide katılanların belirlenmesi için çalışma başlatırken, kentte, vaka sayının artmasından endişe ediliyor.

"BULAŞ AİLE ÜYELERİ ARASINDA OLDU"

Vefat eden vatandaş için 3 gün art arda mevlit yapılan evin aile fertlerinden Abdullah Kartal, Kur'an okunma süresinde dışarıdan eve yabancı alınmadı. Sadece aile üyelerinin alındığını söyledi. Kartal, "Bulaş, aile üyeleri arasında oldu. Çoğu kişi karantinaya alındı" dedi.

Abisinin ve eşinin, iki çocuğunun, annesinin, kız kardeşinin ve kendi eşini koronavirüs olduğunu belirten Kartal, karşı apartmanda ise iki halasının, halasının oğlunun ve eşinin korona olduğunu söyledi. Pelitli Mahallesinde karantinaya alınan iki apartmanın kapısında bekleyen jandarmanın evlere giriş ve çıkışlara izin vermediği kaydedildi.

İNSANLARIMIZDA TEMASLIYI GİZLEME DÜRTÜSÜ VAR

Temaslıların ısrarla gizlendiğini söyleyen Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "İnsanların mevlit olaylarını artık bu süreçte yapmaması gerekiyor. Tabi ki Müslümanız ama Peygamber Efendimizin de dediği gibi hastalıkları da etrafa yaymamamız gerekiyor. Bu anlamda dikkatli olmamız gerekiyor. Yapılan mevlitte yaklaşık 15 vaka oluştu .İnsanlarımızda temaslıyı gizleme dürtüsü var .Bunun da artık ortadan kalkmasını bekliyoruz. Düşünün ki bir apartmanda üst üste 3 gün boyunca mevlit oluyor. Hadi mevlit yapanları geçtim, diğer insanlar da ihbarda bulunmadı. Bunun yanı sıra temaslıları da gizlediler. Aynı apartmana giden filyasyon ekipleri, gün içerisinde başka dairelere de gidince mevlit yapıldığı ortaya çıktı. Filyasyon ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışıyorlar ve çalışma yükleri temaslılar gizlenince daha da çok artıyor. Ekiplerimiz pozitif vakaların ağızlarından kerpetenle laf alırcasına uğraşıp, hedefe doğru gitmeye çalışıyorlar" dedi.