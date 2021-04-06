Trafiği durdurup drift attı! 12 bin lira ceza yedi ehliyeti iptal edildi

Ümraniye İlçesi Küçüksu caddesinde bir AVM önünde DRİFT yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan 34 MLH 72 plakalı araç sürücüsünün M. D. isimli şahıs olduğu tespit edilerek, yakalandı.

34 MLH 72 plakalı araç sürücüsü M. D'ye 2918 sayılı KTK'nın 67/1D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi -DRİFT-) maddesinden 6 bin 700 Lira, 36/3B (Mahkeme veya Cumhuriyet Savcılıklarinca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak yada tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak) maddesinden 2 bin 698 Lira araç sahibine ise 36/3-B (Motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermek) maddesinden 2 bin 698 lira , 34/A (Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak) maddesinden 314 Lira, 91 ( Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak) maddesinden 144 TL olmak üzere toplamda 12 bin 554 lira idari para ceza uygulandı.





SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLDİ.

M. D. isimli şahsın sürücü belgesi KTK'nın 67/1D maddesine istinaden aynı madde gereğince 5 yıl içerisinde 2.kez aynı ihlali sebebiyle sürücü belgesi daimi iptal edilmiştir. Ayrıca sürücü M. D'ye ne TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Kazım Karabekir Şehit Tuncay Tarım Polis Merkez Amirliğine teslim edilmiştir.