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Giriş Tarihi: 6.4.2021 16:58

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Belediyesi tarafından yıkıldı

AA
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Beylikdüzü Belediyesi tarafından yıkıldı

'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Beylikdüzü Belediyesi tarafından "izinsiz belediye alanı işgali" gerekçesiyle yıkıldı.

Belediye ekiplerince müzedeki mumyalanmış balıkların kaldırılmasının ardından yıkım gerçekleştirildi.

Yıkıma tepki gösteren Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, işlemin usulsüz olduğunu savundu.

Devletin verdiği tapu tahsis belgeleri ve kira sözleşmeleri olduğu halde yıkım kararı çıktığını söyleyen Balcı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 sene önce müzenin önündeki yeşil alana inşaat yapmak istediğini ve buna engel oldukları için kendisiyle uğraştığını ileri sürdü.

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Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Beylikdüzü Belediyesi tarafından yıkıldı
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