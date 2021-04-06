Ümmühani nine yaşama veda etti

Gaziantep'te dükkandan bozma tek göz odada kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kendisine ev kiralanan ve bakımı üstlenilen Ümmühani Dağcıoğlu yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te dükkandan bozma bir odada komşularının desteğiyle yaşamını sürdürürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla belediye tarafından kendisine ev kiralanan Ümmühani Dağcıoğlu (91) yaşamını yitirdi.

Huzurevinde yaşamak istemediği için kendisini telefonla arayan Erdoğan'a "Bana harabe de olsa bir oda verin" demesi üzerine kendisine bir ev karalanan ve tüm ihtiyaçları düzenli olarak karşılanan Dağcıoğlu'nun vefat haberini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Şahin, "2017 yılında tanışmıştık Ümmühani Teyzemiz ile. Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla bütün ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyorduk. Görev için İzmir'deyken vefat haberini aldım teyzemizin. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" dedi.

2017 yılında Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Narlıtepe Mahallesinde dükkândan bozma elektrik ve suyu bulunmayan bir odada komşularının desteğiyle hayatını sürdüren 87 yaşındaki Ümmühani Dağcıoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personelince Gaziantep Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilmişti. Huzurevinde tek kişilik bir odaya yerleştirilen yaşlı kadını ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, kadının son durumu hakkında bilgi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda konuşan yaşlı kadın telefonda "Oğlum ben huzurevinde duramam. Bana harabe verin, bir oda verin. Bana yapacağımız en büyük iyilik budur. Siz olmazsanız ben ölmüşüm. Ben sizin bastığınız toprağa kurban olurum oğlum" deyince, Erdoğan, Fatma Şahin'e Ümmühani Nineyle ilgilenmesini isteyerek, "Ümmühani teyzemiz nasıl rahat edecekse onun gereğini yapın" talimatını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Şahin, Ümmühani nineyle ilgileneceğini, çevresinden uzak olmayan bir yerde kendisine yaşadığı mahallede uygun bir ev kiralayarak bakımını üstlenmişti.