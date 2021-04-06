Umre ziyareti bu yıl yapılacak mı, 2021 umre fiyatları açıklandı mı? Suudi Arabistan'dan flaş karar!

Ramazan ayının gelmesiyle beraber milyonların merak ettiği umre kararı Suudi Arabistan'dan yapılan açıklama ile netleşti. Koronavirüs salgınına tedbiren alınan kararda virüse karşı bağışıklık kazanmış kişiler yani aşılanmış veya hastalığı atlatmış vatandaşların umreyi ziyaret edebileceği ifade edildi. Bu noktada gözler 2021 Umre fiyatları için Diyanet'ten gelecek olan açıklamaya çevrildi. Buna göre; Umre ziyareti bu yıl yapılacak mı, 2021 umre fiyatları açıklandı mı? İşte detaylar…

UMRE ZİYARETİ BU YIL YAPILACAK MI, 2021 UMRE FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle aldığı kararlara bir yenisi eklendi. Yapılan resmi açıklamada Ramazan ayından itibaren sadece aşılanmış ya da koronavirüs geçirip iyileşmiş kişilerin umreye gidebileceği ifade edildi.