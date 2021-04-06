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Giriş Tarihi: 6.4.2021 11:03

Unutulmaz anlar yaşadılar

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Unutulmaz anlar yaşadılar

kutlamaları çerçevesinde Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, engelli çocuklarla bir araya geldi. Müdür İnci tarafından makam girişinin bahçesinde karşılanan çocuklar polis araçlarına motosikletlere binerek unutulmaz anlar yaşandı.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Müdür İnci, "Çocuklarımızla birlikte haftamızı başlattık. Onlar bizlerin değerleri kardeşleri, evlatları. Hayatı kolaylaştırmak için onlarla beraberiz. Bize düşen görev her zaman bu çocuklarımızın anlarında olmaktır. İyi ki varlar" dedi.

Polislere şiirler okuyan engelli çocuklar daha sonra polis abla ve ağabeylerinin destekleriyle motosikletlere ve araçlara bindirildi. Kimi çocuklar selam verirken kimi çocuklar da telsizle anons yaptı. Çocuklar daha sonra polis araçlarına binerek şehir turu attı. Şehir turundan sonra tekrar emniyete getirilen çocuklar polislerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdiler.

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Unutulmaz anlar yaşadılar
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