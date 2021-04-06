Unutulmaz anlar yaşadılar

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Müdür İnci, "Çocuklarımızla birlikte haftamızı başlattık. Onlar bizlerin değerleri kardeşleri, evlatları. Hayatı kolaylaştırmak için onlarla beraberiz. Bize düşen görev her zaman bu çocuklarımızın anlarında olmaktır. İyi ki varlar" dedi.

Polislere şiirler okuyan engelli çocuklar daha sonra polis abla ve ağabeylerinin destekleriyle motosikletlere ve araçlara bindirildi. Kimi çocuklar selam verirken kimi çocuklar da telsizle anons yaptı. Çocuklar daha sonra polis araçlarına binerek şehir turu attı. Şehir turundan sonra tekrar emniyete getirilen çocuklar polislerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdiler.