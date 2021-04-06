Vali Sezer, Delice’de incelemelerde bulundu

Vali Sezer, Şehit Binbaşı Erkan Dikmen Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, Delice mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi. Vali Sezer başkanlığında, Delice Kaymakam Vekili, İl Genel Meclis Başkan ve Üyeleri, Belediye Başkanları ve ilgili kurum müdürlerinin de katılımları ile gerçekleşen toplantıda, 2020 yılında yapılan ziyaret sırasında görüşülen konular tekrar gündeme getirilerek, çalışmaların tamamlanıp tamamlanmadığı, devam ediyorsa ne aşamada olduğu, tamamlanmamışsa nedenleri görüşüldü. Ayrıca güncel sorunlar ve yeni talepler ele alındı.

Delice Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret eden Vali Sezer, kooperatifin faaliyetleri hakkında Kooperatif Başkanı ve aynı zamanda Küçükavşar Köyü Muhtarı Suna Yalçın'dan bilgi aldı.

Delice ilçesinde bulunan Karabekir konağında Halk Eğitim Merkezi Sergi açılışını gerçekleştiren Vali Sezer, öğrenciler tarafından sunulan mini konseri de dinledi.

Delice ilçe ziyaretinde Vali Sezer'e, İl Jandarma Komutan Vekili Alb. Cihan Şanlı, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Aziz Sinan Alp, Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Güler ile DSİ 56.Şube Müdürü Serkan Bostancıoğlu da eşlik etti.