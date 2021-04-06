Vali Yavuz 'önce tedbir sonra tevekkül'

Şehirlerde güvenli bir yaşam sağlamak, olası can ve mal kayıplarını azaltmak, risk azaltma bilinci oluşturmak, paydaşlar arası iş birliğini güçlendirmek, kaynakların etkili kullanımını sağlamak ve afet sonrası çalışmalar için olası harcamaların azaltılmasını amaçlayan İRAP'ın ilk çalıştayı Kocaeli'nde yapıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, kurum müdürleri ve İl AFAD Müdürlüğü yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

SORUMLULUK HEPİMİZİN



Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan'ın İRAP konusunda yapılan çalışmalar hakkındaki bilgi sunumuyla devam etti.Tedbir almadan tevekkül etme anlayışının doğru olmadığını belirten Vali Yavuz, anlayışımız çok net önce tedbirimizi alacağız daha sonra tevekkül edeceğiz diyerek sözlerine şu cümlelerle devam etti, "Deprem ya da afet tedbirlerini almayıp sonra da Allah bizi korusun demek doğru ve kabul edilebilir bir anlayış değildir. Biz fay hattı üzerine 15 katlı bina yapıyoruz, ruhsatsız bina yapıyoruz ondan sonra da ağıtlar yakmaya başlıyoruz. Bizim yapacağımız; herhangi bir olay olmadan, riskimiz nedir, can kaybını nasıl azaltırız, ekonomik sıkıntıları nasıl giderebiliriz olmalıdır. Afet öncesi hazırlıklarımızı önceden gözden geçirmeliyiz. Kocaeli sanayi ve teknoloji kenti olduğundan sanayi kuruluşlarını da bu işin içerisine dahil etmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Sorumluluk hepimize ait, iyiliklerde biz diyoruz, kötülüklerde kaçmaya çalışmayalım."

AFET BİLİNCİ İÇİN EĞİTİMLERE ÖNEM VERMELİYİZ



Her organize sanayi bölgesinde afet gönüllüsünün olması gerektiği vurgulayan Vali Yavuz, "Bu şehir sadece konutlardan ibaret değildir. Bu bölgede bir afet meydana geldiğinde kaç tane arama kurtarma ekibi lazım bunu detaylı bir şekilde ele alarak bir plan dahilinde arama kurtarma ekip sayısını çözmemiz gerekiyor. Bir afet meydana geldiğinde bir başka şehirden yardım gelene kadar kendi sorunumuzu çözmeliyiz. Çözebilmemiz için de daha fazla insanı eğitmeli, afet gönüllüsü oluşturmalı ve afet bilincini artıracak çalışmaları hep beraber yapmalıyız. Sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirliğinden büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz. Afet konusunda birlikteliğimizi daha fazla arttıracak çalışmalara ve bilinçlendirme noktasındaki eğitimlerimize çocuklarımızı da dahil etmeliyiz." diyerek, başarılı bir çalıştay olmasını diledi. Kocaeli'nde ki mevcut Afet tehlikelerinin belirlenmesi, risk azaltmaya yönelik önlem alanlarının mevcut durum değerlendirmesi konusunda, ilk çalıştayın ardından elde edilen sonuçlara göre yapılacak olan ikinci çalıştayda mevcut afet tehlikelerine karşı eylemlere karar verilecek.