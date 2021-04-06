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Giriş Tarihi: 6.4.2021 13:59

’da tehlike çanları çalıyor

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van’da tehlike çanları çalıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka oranı haritasına göre sarı kategoride 'orta riskli' iller arasında bulunan ’da tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Ülke genelinde vaka sayıları artmaya devam ederken Van sokaklarını dolduran vatandaşlar tedirginlik yaratıyor.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı risk haritasında Van'daki korona virüs tablosu normalleşme süreciyle birlikte yeşilden sarıya dönerken, seyrin olumsuz devam etmesiyle bu kez 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında kırmızıya boyanıyor.

VAN'DA VAKALAR ARTIYOR

Van'daki vaka artışı ve 'Hayat Eve Sığar' uygulamasının kırmızıya git giderek yaklaşması esnaf ve vatandaşları tedirgin etti. 27 Mart-2 Nisan Türkiye risk haritası vaka sayılarının illere göre vaka haritasında her 100 bin kişideki kovid-19 vaka sayısı, geçtiğimiz haftaya göre kentte artış gösterdi.

YÜKSELİŞ TEDİRGİNLİK YARATIYOR

Sağlık Bakanlığının 1 ay önce açıkladığı vaka oranı haritasına göre, mavi kategorideki 'düşük riskli' iller arasında olan Van vaka artışıyla geçen hafta sarı kategorideki 'orta riskli' iller arasında yer aldı. Normalleşme öncesi uyulan tedbirlerle Türkiye'nin en iyi 5 ili arasında bulunan Van'da vaka sayısındaki yükseliş, tedirginliğe neden oldu. Son açıklanan haftalık korona virüs haritasında vaka artışının sürmesine rağmen cadde, sokak ve parklarda yoğunluk devam etti. Vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kuralına uyması gerektiğini söyleyen esnaflar, yeni kısıtlamanın yaşanmaması için tüm kurallara uyduklarını ve vatandaşlardan korona virüs kurallarına uymaları konusunda daha hassas ve dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

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Van’da tehlike çanları çalıyor
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