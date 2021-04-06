Van’da zehir satıcılarına operasyon

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekiplerce durumundan şüphelenerek durdurulan araçta Narkotik köpeği Bozo ile arama yapıldı.

Yapılan incelemede, araç sürücüsü İ.T. isimli şahsın üzerinde 2 parça metanfetamin olduğu değerlendirilen 1.99 gram uyuşturucu madde, araç içerisinde ise 350.32 gram metanfetamin, 6.03 gram kubar, 2.37 gram bonzai, 0.86 gram eroin, 23 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3bin 695 TL para, 2 hassas terazi ve 20 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan küçük kilitli poşet ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan Ö.K, S.K, İ.T isimli şahıslar "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.