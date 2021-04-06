‘Yarasa kız’ operasyonunda 5 tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendilerinin gasp edildiğini bildiren çok sayıda kişinin ihbarı üzerine harekete geçerek, eskort siteleri üzerinden anlaştıkları kişilerle cinsel ilişkiye girme vaadiyle anlaşıp eve çağırdıkları kişilerin önce parasını alıp ardından darp ettikleri 115 çete üyesini tespit etmişi. Ankara polisi 121 adrese eş zamanlı 'Yarasa kız' operasyonu ile 115 çete üyesini gözaltına almıştı. Polis ekiplerinin incelenmesinde kadınların fuhuş yapmak için anlaştıkları erkekleri Ankara genelindeki günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerine çağırdıkları, daha sonra ise adrese gelen çete üyelerinin mağdurları gasp ettiği öğrenilmişti.

5 KİŞİ TUTUKLANDI



Gasp Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda 82 kadın ve 76 erkek olmak üzere toplam 158 kişinin kimliği ve adresi tespit edildi. Ankara merkezli Iğdır ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 121 adrese baskın düzenlendi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 67 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden 36'sı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 31 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 26'sı ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.