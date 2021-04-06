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Giriş Tarihi: 7.4.2021 08:52

Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi'nde son hazırlıklar tamam

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Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi'nde son hazırlıklar tamam

Sosyal belediyecilik çalışmaları ile öne çıkan Belediyesi, yaşlılara ve alzheimer hastalarına yönelik olarak Gündüz Hizmet Merkezi'ni faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Kağıthane Belediyesi Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi'nde son hazırlıklar tamamlandı.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ''Büyüklerimizin istifade edebileceği; özellikle demans ve alzheimer hastası olan yaşlılarımızın da vakit geçirebileceği, Gündüz Hizmet Merkezi projemizi genişlettik. Böylece yaşlılarımıza bakan aile fertlerini rahatlatacak, yaşlılarımızın sosyal hayatın içinde yer alarak nitelikli vakitler geçirmesini sağlayacağız.'' diye konuştu.

Merkezde planlanan hizmetler 3 başlık altında toplandı. Kişisel Gelişim, Sosyo-Kültürel ve Eğitsel faaliyetler başlıkları altında güngörmüşlere; seramik ve resim gibi beceri dersleri verilecek, konser ve geziler düzenlenecek, sağlıklı beslenme ve stresle başa çıkma gibi konularda eğitim seminerleri düzenlenecek.

Yanı sıra merkezde dini ve milli bayramlarda, özel gün ve haftalarda kutlama programları da gerçekleştirilerek, güngörmüşlerin moral ve motivasyonları artırılacak.

Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in, Kağıthanelilere sözünü verdiği 53 projesinden biri.

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Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi'nde son hazırlıklar tamam
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