Yenişehir Belediye Başkanından uyarı

Koronavirüs risk haritasında önce mavi ardından sarı ve daha sonra turuncu renge dönen Diyarbakır'da vatandaşlarla bir araya gelen Yenişehir ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci,hem vatandaşları dinledi hem de uyarılarda bulundu.

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile Cadde Cadde,Sokak Sokak vatandaş ve esnaflarla bir araya gelen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, uygulaması oldukça basit olan maske, mesafe ve temizlik kuralına herkesin dikkat etmesinin önemine değindi.

Yenişehir İlçesi şehitlik mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Başkan Beşikçi,Vatandaş ve esnafaların talep ve önerilerini dinleyerek, sosyal belediyeciliği benimsemiş ve sosyal sorumluluk bilinci olan bir yönetim anlayışıyla, vatandaşları sıklıkla ziyaret etmeye önem verdiklerini söyledi.

Hizmetlerin kalitesi ve geri dönüşümü açısından vatandaş ziyaretlerinin önemli olduğunu belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci koronavürüs salgını ile de uyarılarda bulunarak,''Orta riskli kentler arasında yer sarı renge bürünen Diyarbakır'da, vatandaşlara yönelik,İl Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Münir Karaloğlu'nun başkanlığında ilimiz geneli tüm ilçelerimizde bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Maalesef, son 20 gün içinde, vaka sayımız 100 binde 20'lerden 60'lara çıktı.Salgının kentte sosyal yaşamı kesintiye uğratmaması için herkese üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekmektedir. Yenide mavi renge dönmemiz için kalabalık ortamlardan, kısa sürelide olsa düğün ve taziye gibi etkinliklerde tedbirlerimizi elden bırakmamalıyız.Uygulaması oldukça basit olan maske, mesafe ve temizlik kuralına herkesin dikkat etmesi gerekmektedir.'' dedi.

Şehitlik Mahallesi sakinleri ve esnafları da Başkan Beşikçi'ye ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiler.