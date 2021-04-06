‘Yoğun bakımda tek bir boş yerimiz yok’

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Yosunkaya, mutant virüs ve aşı nedeniyle artık gençlerin yoğun bakımlara düştüğünü belirterek, "Aynı aileden 10 kişide mutant virüse rastladığımız dahi oldu" dedi. "Çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Konya'da, vaka sayıları hızla artıyor. Prof. Dr. Yosunkaya, "Sınırlı normalleşme ile birlikte insanlarda her şey bitti havası oluştu. Özellikle aile içi bulaşlar oldukça fazla. Konya bölgesinde İngiliz varyantlı mutant virüsün artması ile birlikte, bulaşıcılığı fazla olduğu için aynı aileden 7-8 kişide birden Kovid görünmeye başladı" diye konuştu.Yosunkaya, şöyle devam etti: "Virüs genç nüfusa indi. İleri yaşlarda olanlar aşılamadan sonra yoğun bakıma daha az gelmeye başladı. Hastaneye yatan hasta sayısı çok fazla artmadı ama yoğun bakım yatış sayımız arttı. Şu an tamamen doluyuz. Bir tane bile boş yerimiz yok. Mutant vakalarda akciğer tutulumu daha az ama akciğere erken dönemde tutunup ciddi problemler oluşturuyor."