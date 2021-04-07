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Haberler Yaşam Haberleri E devlet ile 1000 TL sosyal yardımı başvuru sonuçları sorgula! 3 faz 1000 TL pandemi desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 7.4.2021 14:29 Son Güncelleme: 7.4.2021 14:29

E devlet ile başvuru sonuçları sorgula! 3 faz 1000 TL pandemi desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

1000 TL sosyal yardımı başvuru sonuçları sorgula! 3 faz 1000 TL pandemi desteği başvurusu nasıl yapılır?

tarafından verilen 1000 TL pandemi desteği başvuru sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Nisan ayına girerken ödenek sorgulamalarına hız kazandıran vatandaşlar başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır, 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir gibi sorulara yanıt arıyor. Salgın sürecinde ekonomik açıdan sıkıntı çeken vatandaşlara verilen ödenek sorgulaması e devlet üzerinden yapılıyor. İşte 1000 TL pandemi desteği başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…

başvuru sonuçları sorgulamaları milyonların gündeminde bulunuyor. İlk iki faz ödemeleri ihtiyaç sahiplerine yapılırken 3. faz sosyal yardım parası başvurusu yapan vatandaşlar da ödemelerin sorgulamasına devam ediyor. İşte E Devlet başvuru ve sorgulama ekranı ile 3 faz 1000 TL pandemi desteği başvuru sonuçları sorgulamaları ile ilgili detaylar…

1000 TL PANDEMİ YARDIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA!

Sosyal yardım ödemeleri devam ederken 1000 TL pandemi başvuruları sürüyor. 1000 TL sosyal yardım parası başvuru aşaması ve başvuru sonucu sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

1000 TL sosyal yardımı başvuru sonuçları sorgula! 3 faz 1000 TL pandemi desteği başvurusu nasıl yapılır?

SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU SORGULA

"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" 'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

1000 TL sosyal yardımı başvuru sonuçları sorgula! 3 faz 1000 TL pandemi desteği başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

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E devlet ile 1000 TL sosyal yardımı başvuru sonuçları sorgula! 3 faz 1000 TL pandemi desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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