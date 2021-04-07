E devlet ile 1000 TL sosyal yardımı başvuru sonuçları sorgula! 3 faz 1000 TL pandemi desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU SORGULA

"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.