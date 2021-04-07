25 Plaka Kodu Nerenin ve Hangi İlin Plakası? 25 Plaka Kodu Neresi?

Ülkemizde plaka kodları araştırılmaya başlandı. Her ülkenin kendine ait plaka kodu olduğu gibi ülkemizde de 81 ile ait plaka kodları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de 25 plaka kodudur. Peki; 25 plaka kodu nerenin, hangi şehrin plakasıdır? 25 plaka neresi, hangi ile ait?

25 PLAKA KODU HANGİ İLE AİT?

Her il için ayrı ayrı belirlenen plaka kodlarına göre; 25 plaka Erzurum iline aittir. Bilgi olması açısından; bir önceki 24 plaka kodu Erzincan, bir sonraki plaka kodu 26 Eskişehir iline aittir.

25 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

25 plaka Erzurum şehrine ait plaka kodudur.

ERZURUM İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Erzurum ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 25 numaraları araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 25 plaka Erzurum ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!

25 AC→AZ001→999Yakutiye

25 C 0001→1000 Yakutiye

25 C 1001→1500 Aşkale

25 C 2000→2500 Oltu

25 D 0001→8999 Yakutiye

25 D 9000→9199 Aşkale

25 D 9200→9299 Pasinler

25 D9300→9499Horasan

25 D9500→9699Oltu

25 D 9700→9899 Hınıs

25 D 9900→9999 İspir

25 DA→DL 001→999 Yakutiye

25 DN 001→999 Oltu

25 DP 001→999 Hınıs

25 DR→DS 001→999 Yakutiye

25 DT 001→999 Aşkale

25 DU 001→999 Oltu

25 DV→DZ 001→999 Yakutiye

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