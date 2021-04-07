28 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehir Plakası? 28 Plaka Kodu Hangi İlin?

Plaka kodları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Trafikte ve seyahat esnasında araç plakalarını görür ve hangi şehre ait olduğunu merak eder, araştırırız. Plakaların üzerinde yazan kodlara göre; her il için sırasıyla numaralar belirlenmiştir. Peki; 28 plaka nerenin kodu? 28 plaka kodu hangi ile ait? İşte 28 plaka kodu ve detayları...

28 PLAKA KODU HANGİ İLE AİT?

28 plaka kodu Giresun iline aittir. Bilgi olması açısından; bir önceki 27 plaka kodu Gaziantep, bir sonraki plaka kodu 29 Gümüşhane iline aittir.

28 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

28 plaka kodu Giresun şehrine ait plaka kodudur.

GİRESUN İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Giresun iline ait birçok ilçe bulunmaktadır. 28 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 28 plaka Giresun ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!

28 AC→AY001→999Merkez (Giresun VD)

28 AZ001→999Şebinkarahisar

28 D0001→5000Merkez (Giresun VD)

28 D5001→6000Bulancak

28 D6001→7000Görele

28 D7001→8000 Şebinkarahisar

28 D8001→9000Tirebolu

28 D9001→9999 Espiye

28 DA001→999Merkez (Giresun VD)

28 DC→DD001→999Merkez (Giresun VD)

28 DE→DF001→999 Şebinkarahisar

28 DH001→999Merkez (Giresun VD)

28 DK→DZ001→999 Şebinkarahisar

26 Plaka Nerenin Kodu? 26 Nereye Ait ve Hangi İlin Plakası? 40 Plaka Neresi ve Hangi Şehir Plakası? 40 Plaka Nerenin Kodu? 19 Plaka Nerenin Kodu? 19 Neresi ve Hangi İlin Plakası?