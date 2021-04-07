29 Plaka Nerenin Kodu? Araçlardaki 29 Neresi ve Hangi İlin Plakası?

Ülkemizde plaka kodları araştırılmaya başlandı. Her ülkenin kendine ait plaka kodu olduğu gibi ülkemizde de 81 ile ait plaka kodları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de 29 plaka kodudur. Peki; 29 plaka kodu nerenin, hangi şehrin plakasıdır? 29 plaka neresi, hangi ile ait?
29 plaka kodu Gümüşhane iline aittir. Bilgi olması açısından; bir önceki 28 plaka kodu Giresun, bir sonraki plaka kodu 30 Hakkari iline aittir.
29 plaka kodu Gümüşhane iline aittir.
Gümüşhane ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 29 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 29 plaka Gaziantep ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!
9 AC→AP001→999Merkez (Gümüşhane VD)
29 AS→AT001→999
Kelkit 29 AU→AV001→999
Şiran 29 AY001→999
Kelkit 29 D0001→0045Merkez (Gümüşhane VD)
29 DA001→999Torul
29 DK001→999Köse
29 M0001→0250Merkez (Gümüşhane VD)
29 M0251→0700Kelkit
29 M0701→0749Köse
29 M0901→0999Şiran
29 M1201→1399Torul 29 T0001→0250Merkez(Gümüşhane VD)
29 T0251→0400Kelkit 29 T0401→0500Şiran
38 Nerenin Plaka Kodu? Araçlarda 38 Plaka Neresi - Hangi Şehir Plakası?