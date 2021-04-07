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Giriş Tarihi: 7.4.2021

49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti

49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti
Türkıye'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185, vefat sayısı 32 bin 667, ağır hasta sayısı 2 bin 477 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.1, yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, filyasyon oranı yüzde 99.9 olarak kayda geçti. ANKARA
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49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti
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