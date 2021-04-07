8 yaşındaki çocuk nehir kenarında ölü bulundu

Hatice-Cumali Çelik çiftinin 8 çocuğundan en küçüğü olan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Zeynel Abidin Çelik, 17.00 sıralarında evlerinin önünde oynarken kayboldu. Ailenin aramalarından sonuç alınamayınca polise bilgi verildi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kısa sürede çocuğun kaybolduğu mahalleye gelen jandarma, itfaiye, AFAD, İHH'nın da yardımı ile çok sayıda kişi Zeynel Abidin Çelik için arama çalışması başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan aramalardan sonuç çıkmayınca Murat Nehrine yönlendirildi. Ekipler nehir kenarında aramalarını artırırken evinin 4 kilometre ilerisinde talihsiz çocuğun cansız bedenine rastlandı. Acı haberi alan Çelik'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Sudan çıkarılan küçük çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.