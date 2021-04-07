Adana'da akılalmaz olay! Her şey birkaç saniyede oldu! Hırsız...

Son dakika haberine göre: Olay, dün saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesinde yaşandı. Ali İrge (19), ablası Tuğba Akdağ'ın (23) cep telefonunu satmak için internette ilan verdi. Bir süre sonra ismi öğrenilemeyen bir kişi, cep telefonunu almak için Ali İrge ile irtibata geçti. Cep telefonunu satın almak için bin 900 TL'ye anlaşan şüpheli, cep telefonunun olmadığını söyleyip, Ali İrge ile anlaştığı yere plakası olmayan bir hafif ticari araçla geldi.