Adli Tıp Kurumu Başkanlığı personel alımı ne zaman? 79 sözleşmeli 2021 ATK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

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Giriş Tarihi: 7.2.2021 09:05 Son Güncelleme: 7.4.2021 09:05

personel alımı ne zaman? 79 sözleşmeli 2021 , şartları nelerdir?

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı personel alımı ne zaman? 79 sözleşmeli ATK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdam müjdesi verildi. İlgili kurumun resmi sitesinden yayınlanan ilanda kimyager, laborant, hizmetli, koruma ve güvenlik görevlisi ile teknisyen alınacağı duyurulurken personel alımı ne zaman, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorularına yanıt aranmaya başlandı. En az lise mezunu personelin alınacağı Adli Tıp Kurumu (ATK) personel alımı ilanına başvurular "www.atk.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılacak.

Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak olan personel alımı duyurusu yayınlandı. Kurumun sözleşmeli personel alımı yapacağını duyan vatandaşlar ne zaman, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorularına yanıt aramaya başladı. Merkez ve Taşra teşkilatlarında görevlendirilecek personeller için başvuru şartları ve detayları belli oldu. İşte 2021 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı personel alımı başvuruları!

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adli Tıp Kurumu personel alımı ile ilgili yayınlanan ilan yoğun ilgi görürken başvuru detayları paylaşıldı. 2021 Adli Tıp Kurumu personel alımına başvurular 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı personel alımı ne zaman? 79 sözleşmeli ATK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru esnasında fotoğraf, KPSS sonuç belgesi, diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için özel güvenlik kimlik kartının (silahlı ibareli) sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin pdf ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.

Adaylar her bir sözleşmeli pozisyon ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla pozisyon ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmayacaktır.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı personel alımı ne zaman? 79 sözleşmeli ATK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ATK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adalet Bakanlığı bünyesinde göre yapan Adli Tıp Kurumu resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere;

Ek-1'de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 18 Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager),24 Laborant, 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Teknisyen ve 4 Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Son başvuru günü olan 22 Nisan 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak.(01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
d) 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Kamu haklarından mahrum olmamak,
f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

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Adli Tıp Kurumu Başkanlığı personel alımı ne zaman? 79 sözleşmeli 2021 ATK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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